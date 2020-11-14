БАКУ /Trend/ - В ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Азербайджана состоялось онлайн-совещание, посвященное восстановлению оросительных систем на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Как передает в субботу Trend, на совещании в целях подготовки предложений по проведению инвентаризации мелиоративных и ирригационных сооружений на балансе ОАО на освобожденных территориях, оценке их технического состояния, обеспечения их обслуживания и эксплуатации подписан приказ, и во главе с зампредседателя ОАО Рафигом Аслановом создана соответствующая комиссия.

Также, согласно приказу, с 16 ноября возобновляется деятельность Губадлинского управления оросительных систем.

(Текст: Турал Гараджаев)