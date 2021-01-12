Новый сервис онлайн-очередей от Yelo Bank

Мы постоянно работаем над совершенствованием банковского опыта наших клиентов, применяя цифровые решения в своей работе. Учитывая их удобство и особенности периода пандемии, мы запускаем новую услугу онлайн-очереди.

Теперь, прежде чем подойти к нашим филиалам, клиенты Yelo Bank смогут сэкономить свое время, выбрав заранее филиал, услугу, и время, которое им подходит онлайн и не ждать очереди.

Правила пользования сервисом очень простые. На нашем сайте создан специальный раздел, где вы сможете выбрать любой тип услуги, филиал, день, и забронировать его онлайн. После успешной заявки код подтверждения отправляется на номер мобильного телефона и электронную почту клиента. Введя этот код в терминал очереди в филиале, вы сможете получить приоритетное место на к первому освободившемуся оператору в выбранной зоне обслуживания.

Чтоб воспользоваться услугой можете использовать ссылку - https://bit.ly/yelonovbe

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Yelo Bank - яркий банкинг