У Азербайджана много ресурсов, которые можно выводить на мировые рынки - USAID

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана много ресурсов, которые можно выводить на мировые рынки.

Как сообщает Trend, об этом директор миссии USAID по Азербайджану Джайдеф Синкх сказал в среду на совместной пресс-конференции организации "Деятельность гражданского общества во имя прозрачности" и национальной платформы "открытого правительства" для представления онлайн-платформы общественного контроля (www.enezaret.az).

По его словам, Азербайджан может заниматься реализацией не только нефти, но и других ресурсов.

"Я бы мог привести в пример водные ресурсы, значение которых постепенно увеличивается", - сказал глава миссии USAİD в Азербайджане.

(Автор: Зейни Джафаров)