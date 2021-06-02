У Азербайджана много ресурсов, которые можно выводить на мировые рынки - USAID
БАКУ /Trend/ - У Азербайджана много ресурсов, которые можно выводить на мировые рынки.
Как сообщает Trend, об этом директор миссии USAID по Азербайджану Джайдеф Синкх сказал в среду на совместной пресс-конференции организации "Деятельность гражданского общества во имя прозрачности" и национальной платформы "открытого правительства" для представления онлайн-платформы общественного контроля (www.enezaret.az).
По его словам, Азербайджан может заниматься реализацией не только нефти, но и других ресурсов.
"Я бы мог привести в пример водные ресурсы, значение которых постепенно увеличивается", - сказал глава миссии USAİD в Азербайджане.
(Автор: Зейни Джафаров)
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