MasterCard продолжает развитие безналичных платежей в мире и в Азербайджане

Цифровая трансформация стала историей всех жизненных аспектов во всем мире. Азербайджан выступает в качестве примера процесса ускоренной цифровизации. Безналичный Азербайджан - эта программа, запущенная несколько лет назад и превратившаяся в масштабное движение.

Mastercard руководит процессом цифровизации платежной системы и революционных изменений торговых процедур в Азербайджане. Помимо безопасности и конфиденциальности, цифровые платежи упрощают финансовые процессы, создают прозрачность и выводят экономику страны на новый уровень. Бесконтактные платежи становятся в Азербайджане все более популярными на фоне растущего доверия к технологиям.

Как сообщил представитель Mastercard в Азербайджане Эрдем Чакар, с начала реализации программы «Безналичный Азербайджан», количество платежных карт увеличилось вдвое.

«Мы полны решимости привести Азербайджан к безналичному будущему. Поэтому, все наши проекты и планы служат созданию инфраструктуры для цифрового и безналичного будущего. В период пандемии мы реализовали в стране несколько проектов, в результате которых увеличилось количество безналичных платежей и повысился уровень информированности и доверия к ним среди пользователей. За счет увеличения использования POS-терминалов в пять раз, их оборот вырос с 2 миллиардов манатов до 10 миллиардов манатов, а доля электронной торговли выросла с 15% до 30%. Это двукратное увеличение означает увеличение объема электронной торговли за последние 4 года в 10 раз. С наступлением пандемии бесконтактные платежи стали наиболее предпочитаемым способом оплаты для большинства пользователей», - сказал Эрдем Чакар, вице-президент, глава Mastercard в Азербайджане.

«Если мы взглянем на тенденции последних 50 лет, то последующие пять лет обещают большие перемены. Таким образом, к 2025 году ожидается, что количество пользователей мобильного интернета достигнет 5 миллиардов, на каждого пользователя придется 4,4 устройств, период суточного использования мобильного телефона составит 3,6 часов, количество умных устройств в домах достигнет 5,4 миллиарда, а общее количество устройств составит около 25 миллиардов. Каждый второй платеж, совершаемый в соседних странах, таких как Россия, Грузия и Беларусь, осуществляется в бесконтактной форме с помощью мобильных устройств. В странах с более высоким применением бесконтактных форм оплат, общий объем таких платежей достиг 90%. Хочу отметить, что 80% POS-терминалов в Азербайджане принимают бесконтактные платежи, и теперь смартфоны также являются POS-устройствами. В рамках проекта, который мы начали в Шемахе, смартфоны теперь заменят транспортные карты», - сказал вице-президент MasterCard по развитию бизнеса и кибербезопасности в регионе европейских рынков Хакан Татлыджы.

Компания MasterCard объявила также о запуске Apple Pay в Азербайджане. Это решение обеспечивает клиентов более безопасными и особыми методами оплаты, то есть, освобождает их от таких операций как передача банковских карт другим лицам, физическое прикосновение или обмен наличных денег. Все, что нужно сделать покупателю — это поднести к терминалу iPhone (смартфон) или Apple Watch (часы).

Apple Pay доступен для карт Международного банка Азербайджана (МБА), Kapital Bank, Bank Respublika и Unibank. Эти банки предоставят держателям карт Mastercard возможность продвигать и использовать свои карты в Apple Pay. Но в первую очередь мы, как Mastercard, будем предоставлять пользователям наших карт в рамках различных кампаний бонусы: наши клиенты получат кэшбэк в размере 5 манатов в супермаркетах, кэшбэк в размере 2 манатов за каждые 10 манатов потраченных на покупку топлива в автозаправочных станциях «AZPETROL». В ресторанах KFC пользователи Apple Pay получат в качестве бонуса «френч фрайз». Также в ближайшее время ожидаются выгодные предложения от сети кинотеатров «Cinema Plus». Добавьте карту Mastercard в приложение Apple Pay и получайте кэшбэк, множество бонусов и подарков.