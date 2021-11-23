Парламент Азербайджана принял во втором чтении бюджет Госфонда соцзащиты на 2022 г.
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании 23 ноября обсудил законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год". После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении, сообщает во вторник Trend.
Отметим, что доходы бюджета ГФСЗ на будущий год запланированы в размере 5 миллиардов 306 миллионов 770 072 манатов, а расходы - также на уровне пяти миллиардов 306 миллионов 770 072 манатов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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