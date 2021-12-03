The Banker объявил АВВ Банком года!

Экономика 3 декабря 2021 16:42 (UTC+04:00)
The Banker объявил АВВ Банком года!

Одно из ведущих мировых финансовых изданий The Banker присудило АВВ награду «Банк года». В заявлении, распостраненном изданием отмечено, что присвоению этой награды Банку АВВ послужила гибкость и способность адаптации банка к быстро меняющейся бизнес-среде в период пандемии, а также его прочное финансовое состояние. В заявлении также отмечено, что несмотря на то, что пандемия коронавируса и низкие цены на нефть пагубно отразились на экономике Азербайджана, эффективные меры государственной поддержки смогли снизить риск этих последствий и обеспечить экономическое развитие страны в течение последних двух лет.

Получивший звание «Банк года» АВВ также занял адекватную позицию в процессе восстановления экономики. В результате принятия правильных решений в изменившихся условиях, Банк смог сохранить свою прибыльность и улучшить позиции капитализации.

Также Банк продолжил реализацию интересных социальных проектов, способствующих развитию общества. В своем заявлении журнал The Banker особенно выделил деятельность Академии ABB Tech, созданной АВВ в конце 2019 года. Академия внесла большой вклад в развитие предложения на рынке труда нашей страны, подготовив более 300 специалистов в области информационных технологий.

Издание также высоко отметило введение первого бесконтактного тарифа на железнодорожной сети нашей страны, который совместно ввели Центральный банк Азербайджана, Банк АВВ, Азербайджанские железные дороги и международная платежная организация Visa. Это стало важным шагом в расширении безналичных расчетов в Азербайджане, особенно с точки зрения развития бесконтактных платежей в транспортном секторе. Банк АВВ также стал первым финансовым учреждением в Азербайджане, внедрившим систему Swift gpi на собственных цифровых каналах, и создающим новые операционные возможности для клиентов в соответствии с международными стандартами.

Председатель Правления банка Аббас Ибрагимов сказал: «Получение награды «Банк года» - хорошая новость для наших клиентов и партнеров накануне 30-летнего юбилея Банка АВВ. Это объективная оценка достижений Банка АВВ. Международные стратегические круги также заинтересованы в наших проектах стратегического развития и наши результаты высоко оценены».

Здесь вы можете ознакомиться с полным списком банков, удостоенных звания «Банк года» в 2021 году.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Турция сократила экспорт топлива в Грузию
Турция сократила экспорт топлива в Грузию
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
Грузия вошла в Исполнительный совет Всемирной туристической организации ООН
Грузия вошла в Исполнительный совет Всемирной туристической организации ООН
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Сотрудничество Туркменистана и ЕС до 2027 г. будет сфокусировано на улучшении бизнес-климата Туркменистан 17:13
В Баку произошел пожар Происшествия 17:11
В CinemaPlus турецкая комедия "Aykut enişte 2" Интересное 17:02
В Баку проведен учебный курс НАТО Политика 17:02
"Карабахская Принцесса" Фахрия Халафова на Azerbaijan Fashion Week – впервые наряд с принтами харыбюльбюль, образ Агабейим, розы…(ФОТО) Стиль 16:59
В Азербайджане изменятся госпошлины на выдачу ряда документов (СПИСОК) Общество 16:59
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в КНР в конце года США 16:49
Подготовлена концепция по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджана Энергетика 16:46
США и ЕС готовят "новый канал" для обсуждения вопросов обороны и безопасности США 16:45
Yelo Bank в сотрудничестве с «ЛУКОЙЛ Азербайджан» запустил свой первый центр самообслуживания (ФОТО) Экономика 16:44
Крупнейший производитель бытовой техники в Узбекистане Artel присоединился к Глобальному договору ООН Узбекистан 16:42
The Banker объявил АВВ Банком года! Экономика 16:42
Завершена сделка по продаже доли Китайской нефтяной корпорации в двух азербайджанских месторождениях Энергетика 16:38
На освобожденных территориях Азербайджана имеется до 5 видов ВИЭ – глава Госагентства Энергетика 16:31
Обсуждены возможности открытия индонезийской торговой палаты в Азербайджане Экономика 16:30
Начались работы по созданию азербайджано-турецкого вуза - министр Общество 16:24
В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономрайонах создаются зоны, свободные от болезней животных Экономика 16:18
Самолет AirBaltic из-за плохой видимости съехал с маневровой дорожки в аэропорту Риги Европа 16:09
На золоторудном месторождении в Кяльбаджаре начались геологоразведочные работы Экономика 16:09
Кабмин ФРГ напомнил, что Меркель уйдет из политики после назначения нового канцлера Европа 16:07
Ситуация на Южном Кавказе остается хрупкой - председатель ОБСЕ Политика 15:58
Турецкая лира обесценилась до 13,89 за $1 Турция 15:54
Назван объем добычи нефти на месторождениях "Кюрсенги" и "Гарабаглы" в Азербайджане Энергетика 15:54
Парламент Азербайджана принял поправку в закон о страховании военнослужащих Общество 15:50
Соцзащита населения Азербайджана в 2022 г. будет усилена - Али Асадов Общество 15:38
Масштабы работ по развитию сельского хозяйства в Карабахе будут расширены в 2022 г. – министр Бизнес 15:22
В Азербайджане прошли испытания турецкого учебно-тренировочного самолета Hürkuş (ФОТО) Политика 15:11
Обезврежено лицо армянского происхождения, совершившее нападение на военнослужащего Азербайджанской Армии Общество 15:06
Карл Нехаммер стал кандидатом от Австрийской народной партии на пост канцлера Европа 14:58
Ведутся работы по подготовке стратегии развития Карабаха - Рахман Гаджиев (ФОТО) Политика 14:54
В Физули и Агдаме водные бассейны очищаются от мин - полковник МЧС (VİDEO) Общество 14:45
В Азербайджане в рамках исполнения акта об амнистии электронные браслеты сняты cо 134 человек Общество 14:44
В Узбекистане кредитование промышленности за год выросло более чем на 15% Узбекистан 14:35
ОАЭ подписали контракт на приобретение у Франции 12 истребителей Арабские страны 14:30
В исправительном учреждении № 16 амнистированы 14 осужденных – минюст Азербайджана (ФОТО) Общество 14:29
Объявлен инвестконкурс по приватизации ОАО «Сумгайытский строительный сервис» Тендеры 14:26
В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения № 17 освобождены 122 осужденных – минюст Азербайджана (ФОТО) Общество 14:20
Замгендиректора ТАСС Михаил Гусман удостоен награды Минкультуры России «За вклад в российскую культуру» (ФОТО) Россия 14:19
В Азербайджане расширяется перечень подакцизных товаров Экономика 14:19
Австралия призывает Азербайджан и Армению к делимитации и демаркации госграницы Политика 14:09
В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс об административных проступках Общество 14:09
В Азербайджане изменятся госпошлины на регистрацию и расторжение брака Общество 14:08
Цены на природный газ могут столкнуться с давлением из-за распространения штамма "омикрон" Энергетика 13:58
Турция сократила экспорт топлива в Грузию Грузия 13:57
В Азербайджане освобождается от НДС импорт книг и бумаги Общество 13:54
Завтра произойдет второе солнечное затмение в 2021 году - Шамахинская обсерватория Общество 13:48
В Азербайджане изменятся госпошлины на выдачу номерных знаков автомобилей Общество 13:47
В Азербайджане освобождается от НДС продажа автомобилей с электродвигателем Экономика 13:45
От мин очищено 70 из 200 га территории промпарка "Экономическая зона Аразской долины" - Микаил Джаббаров Экономика 13:43
Пространство современного искусства YARAT отмечает 10-летний юбилей! В течение недели будут представлены значимые проекты – программа Культура 13:34
В Азербайджане среди подпавших под амнистию 65 женщин Общество 13:33
Парламент Азербайджана утвердил в первом чтении изменения в удостоверение личности лиц до 15 лет Общество 13:26
В субботу в Азербайджане будет до 14 градусов тепла Общество 13:23
В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения № 2 Пенитенциарной службы освобождены 7 человек – минюст Азербайджана (ФОТО) Общество 13:18
Газета “Azernews” выбрана медиа-партнером Организации экономического сотрудничества от Азербайджана (ФОТО) Общество 13:08
Названы банки-лидеры Узбекистана по объему кредитов Узбекистан 13:07
В артиллерийских подразделениях ВС Азербайджана прошли учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:00
Маск продал акции Tesla еще на $1 млрд США 12:56
В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения №15 освобождены 7 человек - минюст Азербайджана (ФОТО) Общество 12:54
В России за сутки выявили 32 930 заразившихся коронавирусом Россия 12:48
Премьер Азербайджана о мерах по пресечению роста цен Экономика 12:48
В Азербайджане усилят контроль над выделением субсидий Экономика 12:39
Дальнейшее усиление армейского строительства является одной из важных задач - Али Асадов Политика 12:39
Названы расходы Азербайджана на вакцинацию от COVID-19 Общество 12:36
Открытие Зангезурского коридора является одним из важнейших вопросов - Али Асадов Политика 12:31
bp стала первой компанией, применившей гибкий подход в управлении энергоресурсами в период пандемии Энергетика 12:30
Коронавирус в Израиле: Менее 5400 зараженных, 2,1% из них в тяжелом состоянии Израиль 12:26
В Азербайджане расширяется список товаров, на которые не будет распространяться механизм возврата НДС Экономика 12:25
Глава Госпогранслужбы Азербайджана посетил военнослужащих, пострадавших в крушении вертолета Общество 12:16
Россия предложила Азербайджану перейти на штрихкодирование при экспорте фруктов и овощей Экономика 12:05
Парламент Азербайджана принял изменения в Налоговый кодекс Экономика 12:04
Утвержден размер прожиточного минимума в Азербайджане на 2022 г. Экономика 11:51
Решение ОПЕК+ повышает риск снижения цен на нефть Энергетика 11:48
В Азербайджане утвержден размер критерия нуждаемости на 2022 г. Экономика 11:45
Парламент Азербайджана принял бюджет Фонда страхования от безработицы на 2022 г. Экономика 11:43
Парламент Азербайджана принял бюджет Госфонда соцзащиты на 2022 г. Экономика 11:43
Перемещение товаров через азербайджано-российскую границу будет ускорено Транспорт 11:42
Милли Меджлис принял проект госбюджета Азербайджана на 2022 г. Экономика 11:38
В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения №1 освобождены 19 человек - минюст Азербайджана (ФОТО) Общество 11:34
С сентября 2020 г. 75 азербайджанских дипломатов были отозваны для повышения квалификации - замминистра Общество 11:33
В Ичеришехер показали "Славянскую красавицу" из произведения Низами (ФОТО/ВИДЕО) Культура 11:26
С 5 ноября акт об амнистии применен в отношении 1787 осужденных – минюст Азербайджана (ФОТО) Общество 11:25
В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память военнослужащих, погибших в крушении вертолета Общество 11:21
Представитель талибов назвал диалог с США в Катаре продуктивным США 11:14
Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса Политика 11:03
Прапорщик ВС Азербайджана скончался в результате несчастного случая Общество 10:59
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 10:56
В Азербайджане будет представлен туристический и спортивный потенциал Узбекистана Узбекистан 10:51
Минздрав Туркменистана закупит медоборудование Тендеры 10:39
Глава медицинской ассоциации ФРГ выступил за ограничение контактов для привитых Европа 10:34
"Дочка" казахстанской компании закупит трубы Тендеры 10:33
Visa в партнерстве с банками Азербайджана активно развивает технологии эмиссии цифровых карт - вице-президент Экономика 10:33
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:31
Грузия вошла в Исполнительный совет Всемирной туристической организации ООН Грузия 10:26
Мировое сообщество должно оказать поддержку усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном – Джейхун Байрамов Политика 10:24
В Азербайджане впервые покажут спектакль-эпос "Лейли и Меджнун" Культура 10:10
Нефть дорожает на фоне гибкого подхода ОПЕК+ к ее добыче Энергетика 09:57
Казахстанский завод привлечет услуги по страхованию грузов Тендеры 09:54
Беларусь готова участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - МИД Политика 09:54
«Черные ящики» раскроют причину крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана - эксперт Общество 09:48
Все новости