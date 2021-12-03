The Banker объявил АВВ Банком года!

Одно из ведущих мировых финансовых изданий The Banker присудило АВВ награду «Банк года». В заявлении, распостраненном изданием отмечено, что присвоению этой награды Банку АВВ послужила гибкость и способность адаптации банка к быстро меняющейся бизнес-среде в период пандемии, а также его прочное финансовое состояние. В заявлении также отмечено, что несмотря на то, что пандемия коронавируса и низкие цены на нефть пагубно отразились на экономике Азербайджана, эффективные меры государственной поддержки смогли снизить риск этих последствий и обеспечить экономическое развитие страны в течение последних двух лет.

Получивший звание «Банк года» АВВ также занял адекватную позицию в процессе восстановления экономики. В результате принятия правильных решений в изменившихся условиях, Банк смог сохранить свою прибыльность и улучшить позиции капитализации.

Также Банк продолжил реализацию интересных социальных проектов, способствующих развитию общества. В своем заявлении журнал The Banker особенно выделил деятельность Академии ABB Tech, созданной АВВ в конце 2019 года. Академия внесла большой вклад в развитие предложения на рынке труда нашей страны, подготовив более 300 специалистов в области информационных технологий.

Издание также высоко отметило введение первого бесконтактного тарифа на железнодорожной сети нашей страны, который совместно ввели Центральный банк Азербайджана, Банк АВВ, Азербайджанские железные дороги и международная платежная организация Visa. Это стало важным шагом в расширении безналичных расчетов в Азербайджане, особенно с точки зрения развития бесконтактных платежей в транспортном секторе. Банк АВВ также стал первым финансовым учреждением в Азербайджане, внедрившим систему Swift gpi на собственных цифровых каналах, и создающим новые операционные возможности для клиентов в соответствии с международными стандартами.

Председатель Правления банка Аббас Ибрагимов сказал: «Получение награды «Банк года» - хорошая новость для наших клиентов и партнеров накануне 30-летнего юбилея Банка АВВ. Это объективная оценка достижений Банка АВВ. Международные стратегические круги также заинтересованы в наших проектах стратегического развития и наши результаты высоко оценены».

Здесь вы можете ознакомиться с полным списком банков, удостоенных звания «Банк года» в 2021 году.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.