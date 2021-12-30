Прошел брифинг минтруда и соцзащиты населения Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана прошел брифинг в связи с распоряжениями и законопроектом, подписанными накануне Президентом Ильхамом Алиевым.

Как передает в четверг Trend, 29 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о единовременной финансовой помощи малообеспеченным семьям.

Согласно распоряжению, каждой семье, получающей адресную государственную социальную помощь на 30 декабря 2021 года, предоставляется единовременная финансовая помощь в размере 100 манатов. Социальный пакет охватывает 47 тысяч семей, членами которых являются 200 тысяч человек. Для финансирования единовременной финансовой помощи из средств, предусмотренных для адресной социальной помощи в государственном бюджете на 2021 год, выделены 4,8 миллиона манатов.

В соответствии с другим распоряжением главы государства со следующего года участникам Отечественной войны Азербайджана будет присвоено звание «Ветеран войны» и вручено удостоверение «Ветеран войны Азербайджанской Республики». Данные об этих лицах будут включены в подсистему “Зафар” министерства труда и социальной защиты населения. С 1 января 2022 года министерством лицам, которым присвоено звание «Ветеран войны» и вручено удостоверение, и чьи имена внесены в подсистему “Зафар” назначается ежемесячная президентская пенсия в размере 80 манатов.

Президент Ильхам Алиев также утвердил изменения в закон «О трудовых пенсиях». По новому закону размер минимальной месячной трудовой пенсии с начала 2022 года повышается на 20% и доводится с 200 манатов до 240 манатов. Повышение коснется 65 тысяч пенсионеров.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)