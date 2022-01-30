Зангезурский коридор – необратимая реальность региона

БАКУ /Trend/ - Одним из важных итогов исторической Победы Азербайджана в 44-дневной войне является вопрос, связанный с открытием Зангезурского коридора. Он нашел отражение и в трехстороннем заявлении, подписанном в Москве 10 ноября 2020 года. Сегодня Зангезурский коридор является необратимой реальностью региона. С его открытием может быть создан крупнейший в мире торговый коридор, который начнется в Китае, пройдет через Каспийский регион в Турцию, а оттуда - в Восточное Средиземноморье и Северную Европу.

Как сказал Trend российский политический аналитик Павел Клочков, действительно, Азербайджан сформировал новую геополитическую реальность на Южном Кавказе и все, кто относится к политике реалистично, готовы признать это.

«То, чего удалось добиться, следует еще и сохранить, и развивать дальше. Конечно, Зангезурский коридор обладает огромным потенциалом, и как раз усилие дипломатического характера, разработка новых экономических проектов и способны во многом обеспечить безопасность в регионе. Чем больше будет сторон, которые извлекут из этого выгоду, в том числе экономического характера, тем меньше будет искушений подвергать каким-то испытаниям стабильность этого региона», - сказал он.

Клочков считает, что сейчас ключом к стабильности всего региона являются экономические проекты и правильная дипломатия.

«Договоренности на высоком уровне, реальные экономические проекты – это то, что сейчас сделает ситуацию во многом необратимой. Я знаю, что в этом направлении делается довольно много полезного»,- добавил он.

Директор Института нового общества Василий Колташов считает, что Зангезурский коридор должен быть открыт.

«В Армении должны понять, что открытие этого коридора является важной частью выстраивания местных экономических связей, без восстановления чего невозможен и экономический рост, в том числе в Армении. Зангезурский коридор нужен, и он будет», - подчеркнул Колташов.

Открытие Зангезурского коридора отвечает экономическим интересам всех стран региона. Азербайджан является страной-участницей таких маршрутов, как Восток-Запад, Север-Юг, и в этом отношении Зангезурский коридор играет уникальную роль, потому что это точка пересечения как маршрута Север-Юг, так и маршрута Восток-Запад. Создание этого коридора окажет огромное влияние на развитие транспортных коммуникаций всего региона. Зангезурский коридор не только поможет расширить транспортную интеграцию на Южном Кавказе, но и обеспечит кратчайший наземный путь из Азии в Европу.

(Автор: Садраддин Агджаев)