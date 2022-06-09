Утилизация старых автомобилей: стимулируем экономику и улучшаем экологию

БАКУ/Trend/ - По данным на 1 января 2022 года, количество легковых автомобилей в Азербайджане составляло 1 млн. 350 тыс., и эта цифра неуклонно растет. Однако более двух третей автопарка – это транспортные средства, срок эксплуатации которых вышел, либо же подходит к концу.

Со временем количество исчерпавших свой ресурс и не соответствующих экологическим стандартам старых автомобилей может достичь критической точки, после чего это рискует превратиться в серьезную проблему.

На днях, по сообщениям СМИ, в Азербайджане был подготовлен и представлен в госорганы проект по утилизации транспортных средств. Помимо экологической пользы, подразумевающей постепенную замену автопарка страны на экологически более «чистые» автомобили, эта инициатива способна принести немалую экономическую выгоду ненефтяному сектору экономики, а конкретнее, одной из его важнейших отраслей – металлургической промышленности.

Американский Институт утилизации стальной продукции приводит некоторые интересные факты, касающиеся затронутой темы: стальные и железные изделия по-прежнему являются продуктом номер один в мире по объемам утилизации, превосходя изделия из бумаги, пластмассы, стекла, меди и алюминия, вместе взятые.

Металлолом стал для сталелитейной промышленности единственным крупнейшим источником сырья, экономически и экологически наиболее выгодным. Его утилизация приносит колоссальные сбережения электроэнергии и полезных ископаемых: сталелитейная промышленность за год сберегает количество электроэнергии, равное питанию 18 миллионов домохозяйств за такой же период времени, а утилизация 1 тонны стали сберегает 2500 фунтов железной руды, 1400 фунтов угля и 120 фунтов известняка.

Так вот, автомобили являются самым крупным источником утилизации стальных изделий. Коэффициент утилизации автометаллолома ежегодно держится на уровне 100%, отмечается в пресс-релизе американского института.

Кроме того, в начинке автомобилей достаточно много меди, практическое применение которой огромно, и это также можно записать в актив программы утилизации.

На сегодня, из самого обычного автомобиля среднего класса можно извлечь 22,5 кг меди, а в авто «премиум» класса только медных проводов более полутора километров.

Экономические и экологические аспекты утилизации старых автомобилей тесно переплетены между собой. После экономического кризиса 2008 года Европейская комиссия занялась решением двух стратегических задач: реанимированием экономики в посткризисный период и улучшением экологии.

Одним из инструментов стали инициированные в начале 2009 года рядом европейских стран специальные программы по сдаче в лом старых автомобилей (минимальным возрастом 9-10 лет), и получением их владельцами т.н. утилизационного бонуса – денежной суммы (в среднем 1500 евро), стимулирующей покупку нового.

Подобная программа под названием «Наличные за автохлам» действует и в США. Сама по себе система утилизации автомобильного металлолома для Европы и Америки – вещь далеко не новая, особенно это касается 60-х годов прошлого века, когда стали использоваться электродуговые печи.

Инициатива по стимулированию спроса на новые автомобили, на фоне многолетнего опыта утилизации отходов и развитой в этой сфере инфраструктуры, дала положительные результаты: рост продаж в Европе ощутимо увеличился. Что касается экологической составляющей, то в течение года, как прямой результат данных программ, в странах ЕС был предотвращен выброс 1,05 миллиона тонн СО2 в атмосферу (63% из этого количества приходится на «эффект омоложения», то есть замены старых автомобилей на новые).

В странах, где действует программа, и правительства, и автопром придерживаются тенденции прямой зависимости между величиной налога на покупку и/или величиной утилизационного бонуса, с одной стороны, и количеством выбросов углекислого газа в атмосферу: чем ниже уровень выброса СО2, тем меньше величина налога и/или выше бонус.

Таким образом, в течение пары лет на утилизацию было отправлено почти 2 миллиона старых и не соответствующих принятым в ЕС экологическим нормам автомобилей, с заменой их на 84% автомобилей стандарта Евро-4 и 16% стандарта Евро-5. В 2019 году (последние имеющиеся данные) на территории ЕС было утилизировано 6,1 миллионов автомобилей.

Очевидно, что внедрение на практике программы утилизации старых автомобилей в Азербайджане может сыграть свою позитивную роль в общей системе мер, направленных на дальнейший рост экономики и на улучшение экологической ситуации.