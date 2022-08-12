ТуранБанк открыл новый филиал в Апшеронском районе! (ФОТО)

ТуранБанк, отметивший в этом году свое 30-летие, отличающийся стабильностью в банковской сфере, завоевавший доверие и симпатию клиентов, сохранивший на протяжении многих лет имидж надежного партнера в бизнесе, продолжая ряд мер по расширению своей сети обслуживания сети обслуживания, предоставил новый Апшеронский филиал для услуг клиентов. В официальной церемонии открытия приняли участие руководители Банка.

Новый филиал, расположенный по адресу Апшеронский район , город Хырдалан , проспект Гейдара Алиева 299 , обеспечит более эффективное и удобное использование услуг для жителей города и бизнес субъектов за счет более крупного и современного офисного здания. Филиал Апшерон, располагающий всеми необходимыми удобствами, создаст доступные условия для предоставления клиентам доступа к банковским услугам и продуктам. Основной миссией ТуранБанк, который активно участвует в политической и культурной жизни страны и продолжает поддерживать социально-экономический прогресс в регионах, является содействие малому и среднему предпринимательству и развитию реального сектора экономики.

Действующий с 1992 года, ТуранБанк обслуживает частных и корпоративных клиентов в 19 точках продаж. Банк, реализовавший различные мероприятия по расширению своей сети филиалов, в этом году планирует открытие новых филиалов и отделений в городах и районах. Получить подробную информацию о сети обслуживания ТуранБанк по стране можно, перейдя по ссылке.

Получить подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предоставляемых банком, можно по телефону (012) 935 Информационного центра, посетив официальный сайт ТуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

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