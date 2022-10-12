Состоялась встреча между министром энергетики Азербайджана и заместителем премьер-министра России (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджанской Республики Пярвиз Шахбазов в рамках «Российской энергетической недели» в среду встретился в Москве с заместителем премьер- министра Российской Федерации Александром Новаком.

Как сообщили Trend в Министерстве энергетики, было выражено удовлетворение развитием отношений между двумя странами, поднявшихся до уровня союзничества во всех сферах. Отмечена важная роль энергетического сотрудничества в двусторонних отношениях.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с развитием двусторонних связей между Азербайджаном и Россией в области энергетики и сотрудничеством в формате «ОПЕК+». Рассмотрены перспективы расширения энергетического сотрудничества в области электроэнергетики, возобновляемых источников энергии, а также нефти и газа. Также состоялся обмен мнениями о работе, проделанной в направлении создания энергетического коридора «Север-Юг».