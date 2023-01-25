Активы Yelo Bank выросли на 287 млн. манатов

Yelo Bank объявил финансовые результаты за 4-й квартал 2022 года. Банк и в последнем квартале продолжил начатую в прошлом году положительную динамику роста основных финансовых показателей. Таким образом, активы Банка за год увеличились на 287 млн. манатов и превысили 821 млн. манатов.

Развитие кредитного портфеля банка успешно продолжается на протяжении длительного времени. Общий портфель увеличился за год на 176 млн. манатов и достиг 622 млн. манатов. В соответствии с миссией Банка важной частью кредитного портфеля является финансирование реального сектора. В 2022 году Yelo Bank выдал более 19 тысяч бизнес-кредитов, в результате чего портфель бизнес-кредитов увеличился на 137 млн., то есть на 53%, достигнув 396 млн. манатов.

За четвертый квартал более 5 тысячам клиентов было выдано потребительских кредитов на сумму 46 млн. манатов. В результате кредитный портфель по данному направлению превысил 220 млн. манатов, показав рост на 22%, что составило 39,9 млн. манатов. 30% этих продаж, а также 49% прироста портфеля были осуществлены через онлайн-каналы.

Также наблюдается заметный рост депозитного портфеля, что является показателем доверия клиентов. Так, в течение 2022 года более 10 тысяч клиентов доверили свои сбережения Банку, в результате чего общий депозитный портфель превысил 572 млн. манатов с ростом на 62%. Быстрый рост числа новых клиентов свидетельствует о том, что качество обслуживания и депозитные условия соответствуют их ожиданиям.

Процентные доходы Банка за отчетный период составили 86 млн. манатов. Это на 23 млн. манатов больше, чем в 2021 году. Следует отметить, что Yelo Bank завершил год с чистой прибылью в размере 5,2 млн. манатов.

Совокупный капитал Банка за отчетный период превысил 93 млн. манатов. Это на 43 млн. манатов больше нормативного требования. Коэффициент адекватности совокупного капитала составляет 13,13%, а коэффициент адекватности капитала первого уровня – 7,84%, что превышает требуемую норму по обоим показателям.

Следует отметить, что в течение 2022 года Yelo Bank расширил сеть обслуживания. Открыто несколько филиалов в регионах, усовершенствованы действующие филиалы. Большинство вновь открываемых филиалов имеют цифровую концепцию. Основная цель филиалов с такой концепцией – обеспечить клиентам удобное и быстрое проведение банковских операций, а также стимулирование безналичных транзакций.

На этом яркие успехи Банка не заканчиваются. В направлении стимулирования безналичных платежей с прошлого года Банк представил ряд новшеств и инновативных услуг. В результате в 2022 году оборот по безналичным операциям Банка увеличился на 70% по сравнению с 2021 годом. Для удобства клиентов был внедрен ряд цифровых нововведений. Именно поэтому мобильное приложение Yelo, оцененное по 1000 критериям, было выбрано консалтинговым агентством Markswebb самым удобным мобильным приложением на конференции Mobile Banking Day Baku 2022. В 2023 году Банк продолжит привносить яркие новшества в банковский сектор.

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