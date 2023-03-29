Азербайджан и Всемирный банк определили некоторые приоритеты новой стратегии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) достигли определенных договоренностей в области приоритетных направлений и сфер в новой стратегии ВБ по стране.

Об этом, как сообщает Trend, сказал советник министра экономики Азербайджана Аскер Алекперов в среду в ходе мероприятия, посвященного реализации программы технической помощи Азербайджану.

«Со Всемирным банком мы приступили к обсуждению новой стратегии. Здесь мы уже достигли определенных договоренностей в области приоритетных направлений и сфер. Считаю, что программа технической помощи Азербайджану послужит скорейшему достижению поставленных целей», - добавил он.

Алекперов отметил, что Азербайджан обсуждает с Еврокомиссией проекты в рамках экономического и инвестиционного сотрудничества.

По его словам, ведутся работы по определению приоритетных направлений и проектов, которые стороны могут реализовать в рамках этого сотрудничества.

Отметим, что программа технической помощи Азербайджану финансируется со стороны Европейского союза, а реализация возложена на Всемирный банк.