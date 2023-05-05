На месте ж/д станции Барда будет построена новая станция – Турал Аббаслы

АГДАМ /Trend/ - Железнодорожная линия Барда-Агдам начала строиться в соответствии с распоряжением главы государства от 24 ноября 2020 года. Общая протяженность дороги по оси составляет 47,1 км. Вместе с боковыми путями предусмотрено строительство 57,8 км железной дороги, из которых 56,9 км уже проложено.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам в Агдаме начальник департамента по надзору за строительством ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Турал Аббаслы.

По его словам, в настоящее время на станции Агдам проложено пять боковых путей. Осталось построить дорогу, которая обеспечит соединение с железнодорожной линией, что составляет один километр.

"Выполнено 90 процентов проектных работ. Остальные работы заключаются в строительстве зданий станций. Уже начались работы по сносу станции Барда, будет построена новая станция. Заложены фундаменты станций Кочарли и Тезекенд. На станции Агдам завершены проектные работы. Завершение проектных работ ожидается в начале июля, начало строительства - в июле-августе. Кроме того, остаются работы по электрификации и строительству линий связи, что, как ожидается, будет завершено до конца года", - сказал Аббаслы.

Он отметил, что начаты ремонтные работы на железнодорожной линии Евлах-Барда. "Ожидается, что в будущем эта дорога также будет реконструирована. Пропускная способность перевозок в среднем составляет 10 млн тонн", - сказал Аббаслы.