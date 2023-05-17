GSMA разработала программу NESAS для обеспечения кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - GSMA разработала специальную программу NESAS для обеспечения кибербезопасности.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал Таир Исмаилов, директор по стратегическому взаимодействия GSMA в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.

"Мы разработали специальную программу NESAS, которая обеспечивает безопасность поставщиков, предоставление аккредитации лабораториям по безопасности в соответствии с ISO/IEC 17025, оценку продукта", - сказал он.

По его словам, данная программа пользуется все большей популярностью в мире.

Также Исмаилов рассказал о ключевых областях работы GSMA, включая работу в сфере организации масштабных конгрессов и разработку стандартов.

"Существует целый ряд уязвимостей, которые могут быть использованы преступниками. Мобильные операторы делятся друг с другом передовой практикой, и работают вместе для того, чтобы взаимодействовать в надежной среде и обмениваться информацией о возникающих проблемах", - сказал он.

Среди основных приоритетов GSMA он отметил работу на безопасностью устройств.

"У каждого номера есть свои данные. У нас есть база данных, которая отслеживает законное пользование ими, и обеспечивает безопасность 5G", - сказал Таир Исмаилов.

Кроме того, он также поделился рядом инициатив GSMA, среди которых публикация всестороннего ландшафта телекоммуникаций, который включает в себя операционную безопасность, базу данных по кибербезопасности 5G, программное обеспечение, облачные технологии и виртуализацию, интернет вещей (IoT), цепочку поставок (supply chain).