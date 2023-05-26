Названы сроки завершения работ на ГЭС в Зангилане

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на территории Зангиланского района продолжается строительство четырех гидроэлектростанций мощностью 42 МВт, в том числе малых гидроэлектростанций "Шаифлы", "Сарыгышлаг", "Зангилан" и "Джахангирбейли".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на общественных слушаниях по отчету "Оценка воздействия на окружающую среду" начальник гидротехнической службы оператора энергопроизводства ОАО "Азерэнержи" Рустам Раджабов.

По его словам, работы планируется завершить к концу 2023 года.