Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Названы сроки завершения работ на ГЭС в Зангилане

Экономика Материалы 26 мая 2023 18:52 (UTC +04:00)
Названы сроки завершения работ на ГЭС в Зангилане

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на территории Зангиланского района продолжается строительство четырех гидроэлектростанций мощностью 42 МВт, в том числе малых гидроэлектростанций "Шаифлы", "Сарыгышлаг", "Зангилан" и "Джахангирбейли".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на общественных слушаниях по отчету "Оценка воздействия на окружающую среду" начальник гидротехнической службы оператора энергопроизводства ОАО "Азерэнержи" Рустам Раджабов.

По его словам, работы планируется завершить к концу 2023 года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости