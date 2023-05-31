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В Азербайджане начата работа по формированию национального индекса кибербезопасности

Экономика Материалы 31 мая 2023 11:40 (UTC +04:00)
В Азербайджане начата работа по формированию национального индекса кибербезопасности

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начата работа по формированию национального индекса кибербезопасности.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Общественного объединения «Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана» Эльвин Баладжанов в ходе второго национального форума по кибербезопасности.

«В Азербайджане начата работа по формированию национального индекса кибербезопасности. Ассоциация организаций кибербезопасности заинтересована в сотрудничестве со странами региона в сфере кибербезопасности», - сказал он.

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