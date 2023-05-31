БАКУ /Trend/ - Защита критически важной информационной инфраструктуры стала государственным приоритетом в Азербайджане.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана Эльвин Баладжанов в ходе второго национального форума по кибербезопасности.

«Поставщики телекоммуникационных услуг обязаны предпринять соответствующие меры безопасности, применить протоколы и технологии, чтобы снизить риски и обеспечить защиту критической информационной инфраструктуры. Это меры, направленные на повышение безопасности и надежности информационных систем страны», - сказал он.

По его словам, эффективная защита критически важной информационной инфраструктуры требует сотрудничества между государственными органами, частным сектором и общественностью.

«Азербайджан стремится к развитию и совершенствованию своих возможностей по киберзащите, включая обучение специалистов в области кибербезопасности и разработку современных технологических решений. Эти усилия помогут укрепить защиту информационной инфраструктуры страны и обеспечить ее стабильность, а также безопасность в сфере киберпространства», - добавил он.