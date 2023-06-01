Азербайджан остается главным гарантом европейской энергетической безопасности - Джеффри Пайетт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан остается главным гарантом европейской энергетической безопасности.

Как передает Trend, об этом заявил на брифинге помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

"Мы очень благодарны за вклад, который Азербайджан внес в европейскую энергетическую безопасность. Я с большим энтузиазмом отношусь к перспективам, которые мы видим для Азербайджана в контексте перехода к "зеленой" энергетике, что является важнейшим компонентом в условиях глобального климатического кризиса", - сказал он.

Пайетт добавил, что у него была возможность посетить Сангачальский терминал и увидеть, где начинается Южный газовый коридор, трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, отметив, что эти два трубопровода стали играть критическую роль в плане обеспечения поставок энергоносителей в Европу в условиях войны в Украине.