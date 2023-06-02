AccessBank открыл еще один филиал в обновленной концепции (ФОТО)

AccessBank продолжает обновлять филиальную сеть. На этот раз банк представил клиентам в новой концепции Бакихановский филиал. Филиал, реконструированный в соответствии с новой концепцией, находится по адресу ул. С. Мехмандарова, 28А.

Филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, возможность снести вклады, получить различные виды кредитов, пластиковые карты, сделать денежные переводы, произвести обмен валюты и другие банковские услуги.

AccessBank запустил проект по обновлению и расширению сети филилалов. Первоначально были реконструированы Бинагадинский и Мардаканский, Ленкоранский филиалы, а также открыты новые филиалы в Шамкире, Нахчыване и Габале.

Для получения информации о сети обслуживания AccessBank-а:

https://bit.ly/3MxKt8Y

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.