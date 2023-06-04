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Азербайджан скорректирует добычу нефти до 551 тыс. б/с в 2024 году

Экономика Материалы 4 июня 2023 20:31 (UTC +04:00)
Азербайджан скорректирует добычу нефти до 551 тыс. б/с в 2024 году

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в течение 2024 года Азербайджан скорректирует добычу сырой нефти до 551 тысячи баррелей в сутки, сообщает в воскресенье Trend.

Общий уровень добычи сырой нефти как для стран ОПЕК, так и для стран, не входящих в ОПЕК, будет установлен на уровне 40,46 млн баррелей в сутки, как было согласовано блоком после 35-й встречи министров, состоявшейся сегодня.

Ранее ОПЕК прогнозировала, что поставки жидких углеводородов Азербайджана в 2023 году увеличатся на 37 000 баррелей в сутки до среднего уровня 0,7 миллиона баррелей в сутки.

Между тем суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в апреле 2023 года составила 512 тысяч баррелей в сутки. Суточная добыча нефти в стране, включая конденсат, достигла 626 000 баррелей в сутки.

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