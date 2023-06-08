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Названы новые акционеры ОАО «Naxcivanbank»

Экономика Материалы 8 июня 2023 09:38 (UTC +04:00)
Названы новые акционеры ОАО «Naxcivanbank»

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Состав акционеров ОАО «Naxcivanbank» полностью изменился, передает в четверг Trend.

Согласно годовому отчету банка, с 1 февраля 2023 года акционерами банка стали Гусейн Мамедов (63,66 процента), Руфат Мамедов (26,52 процента) и Биннят Новрузов (9,82%).

Отметим, что ранее структура акционеров банка выглядела следующим образом: Рза Талыбов (63,66 процента), Сеймур Талыбов (20,48 процента), Бахарханым Талыбова (9,82 процента) и Севиль Султанова (6,04 процента).

ОАО «Naxcivanbank» был создан в 2008 году. Уставный капитал банка составляет 94 миллиона манатов.

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