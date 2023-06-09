Состоялась встреча между ЗАО «AzerGold» и CASPISNET (ФОТО)

Состоялась встреча между представителями Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» и Каспийской интегрированной научно-исследовательской сети по устойчивому развитию Каспийского бассейна (CASPISNET – Caspian Integrated Scientific Network).

5-8 июня в рамках ежегодного собрания CASPISNET в Университете ADA во встрече с членами международной сети – сопредседателем CASPISNET, профессором Женевского университета Александром Бабаком Хеджази, преподавателями и профессорами Университета ADA, Университета Тулузы, французского Национального центра космических исследований и Школы горного дела и наук о Земле Университета Назарбаева приняли участие специалисты ЗАО «AzerGold» в области горнодобывающей промышленности, геологии, здравоохранения, безопасности труда и окружающей среды, а также стратегического планирования, связей с общественностью и маркетинга.

На встрече была представлена подробная информация об основных целях деятельности CASPISNET, было отмечено, что научно-исследовательская сеть является научной платформой, созданной для обмена лучшими практиками и стратегиями устойчивого развития для достижения Целей устойчивого развития ООН. Разработав повестку дня «CASPISNET-2030» для оценки экологических, климатических, антропогенных и других рисков на основе модели научно-промышленного партнерства международной сетью, создание регионального моста было определено как цель.

На встрече, проведенной с целью ознакомления и оценки потенциальных возможностей сотрудничества, стороны провели эффективный обмен мнениями по вопросам применения современных технологий, инновационных решений в организации деятельности в горнодобывающей отрасли, использования альтернативных источников энергии, оценки, подотчетности и других вопросов в области устойчивого развития. Кроме того, на встрече члены международной сети были проинформированы об опыте ЗАО «AzerGold» в области охраны здоровья, безопасности труда и окружающей среды, а также о проделанной работе в этих направлениях.