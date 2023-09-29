Назван объем планируемых поставок газа из Азербайджана в Турцию до конца года

НАХЧЫВАН /Trend/ - К концу года экспорт азербайджанского газа в Турцию достигнет 10,2 миллиарда кубометров.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на III Азербайджано-турецком энергетическом форуме и I Международной конференции "Нахчыван – зона "зеленой" энергетики".

"Экспорт азербайджанского газа из Азербайджана в Турцию, параллельно с территории Турции в европейские страны увеличивается. Из 7,4 милиларда кубометров газа, поставленных в Турцию с января этого года по настоящее время, 4,2 милиларда кубометров пришлось на TANAP", - подчеркнул он.

По его словам, в настоящий момент рассматриваются планы по расширению трубопроводов TANAP и TAP.

"Удвоив поставки газа в Европу, мы возобновляем нашу миссию по укреплению энергетической безопасности и диверсификации поставок. Кроме того, Турция играет исключительную роль в обеспечении дополнительных поставок газа в европейские страны по другим маршрутам", - добавил министр.

Отметим, что Азербайджано-турецкий энергетический форум инициирован в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического партнерства. Первый форум состоялся 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.