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Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия

Экономика Материалы 2 октября 2023 17:04 (UTC +04:00)
Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Корпоративная социальная ответственность является неотъемлемой частью стратегии Yelo Bank. На этот раз банк провел акцию по очистке территории пляжа Новханы в поддержку мероприятий, проводимых в стране в направлении развития экологической среды. Во время акции, к которой присоединились десятки сотрудников Yelo Bank, прибрежная территория была очищена от мусора. В результате было собрано около 3 тонн отходов. Затем отходы были отсортированы и доставлены для размещения в специальных контейнерах.

Yelo Bank придает особое значение развитию общества, в котором мы живем, защите окружающей среды. Основная цель этой экологической акции, которая уже стала традицией, - защитить наше национальное достояние-Каспийское море, привить чувство ответственности и заботы о природе. В акции участвовали не только сотрудники yelo, но и члены их семей. Отметим, что банк планирует поддерживать и еще больше расширять такие инициативы.

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Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия
Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия
Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия
Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия
Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия
Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия
Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия
Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия
Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия
Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия
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