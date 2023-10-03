JAXA готова сотрудничать с Азербайджаном в рамках космической программы "Artemis"

БАКУ /Trend/ - Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) готово сотрудничать с Азербайджаном в рамках международной космической программы "Artemis".

Как передает во вторник Trend, об этом сказал президент JAXA Хироши Ямакава в ходе пресс-конференции в рамках 74-го Международного астронавтического конгресса.

"Мы бы хотели и готовы установить с Азербайджаном сотрудничество в рамках соглашения Artemis Accords, что позволит нам расширить наше совместное участие в космических исследованиях и разработках", - сказал он.

Ямакава добавил, что на данный момент JAXA успешно сотрудничает с ОАО "Азеркосмос", углубляя партнерство и участие в различных проектах и исследованиях.

Напомним, что 2 октября в Баку стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики ("Азеркомос") и Международной астронавтической федерацией.

В мероприятии принимают участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных компаний, местных и международных СМИ, а также более 5000 представителей из 101 страны. На Международном конгрессе астронавтики в выставочном павильоне представлены 150 компаний.

Международный конгресс астронавтики в Баку продлится до 6 октября.