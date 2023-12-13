Тариф «Маэстро» предоставляет владельцам бизнеса скидку до 65%

Как мы сообщали, Birbank Biznes представляет совершенно новый и более выгодный продукт для бизнеса, включающий в себя основные банковские операции и продукты.

Благодаря этому продукту, первому в своем роде в банковском секторе Азербайджана, клиенты смогут выбирать любой объем и количество операций и услуг в соответствии с потребностями своего бизнеса, тем самым создавать собственные тарифные пакеты.

Новый продукт открывает предпринимателям и компаниям возможность более эффективно управлять своими финансами, предоставляя им удобство в определении тарифов в соответствии со своими уникальными потребностями. Каждый предприниматель, который присоединится к тарифу «Maestro» до 31 декабря, получит в среднем скидку до 65% на такие банковские расходы, как переводы внутри страны и за границу, перечисление средств на зарплатные карты и обналичивание.

Стоит отметить, что клиенты смогут создавать тарифные пакеты, подходящие для их бизнеса, посредством операций и услуг, указанных ниже:

- Переводы в национальной валюте внутри страны

- Переводы за границу

- Пополнение зарплатных карт

- Обмен валюты

- Снятие наличных в банкоматах по бизнес-картам и картам предпринимателя

- Заказ и доставка зарплатных карт, бизнес-карт и карт предпринимателя

Тариф «Maestro» предоставляет еще одну уникальную возможность владельцам бизнеса: они могут пользоваться продуктом, не посещая банк, оплатив годовую плату за обслуживание через Birbank Biznes. При этом клиенты могут бесплатно осуществлять соответствующие операции и пользоваться другими льготами в течение всего года.

Кроме того, тариф «Maestro» предоставляет владельцам бизнеса возможность бесплатного получения бизнес-карт, карт предпринимателя и зарплатных карт, а также услуги по доставке этих карт. Клиенты также могут пользоваться определенным количеством бесплатных обменов валют в зависимости от выбранных ими банковских услуг.

Для получения более подробной информации и заказа тарифа «Maestro», который позволяет экономить время и затраты, войдите в свой аккаунт по ссылке https://kbl.az/bbprmkd и перейдите в раздел «Maestro» через меню «Тарифы» или позвоните в информационный центр 896.