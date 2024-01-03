Президентом EIB с января 2024 года стала Надя Кальвиньо

БАКУ /Trend/ - Впервые в истории Европейского инвестиционного банка (EIB) его возглавила женщина, сообщает в среду Trend.
Президентом EIB с января 2024 года является Надя Кальвиньо, сменившая на этом посту Вернера Хойера и ставшая восьмым руководителем данного банка ЕС, специализирующегося на предоставлении долгосрочных кредитов на стратегические проекты.
Ранее Кальвиньо была первым зампредседателя правительства Испании и министром экономики, торговли и предпринимательства.
Кальвиньо, экономист по образованию, также занимала различные должности в Европейской комиссии, где она была заместителем генерального директора по финансовым услугам, заместителем генерального директора по конкуренции, а затем генеральным директором по бюджету.
Вернер Хойер был президентом EIB с 2012 года. В числе его заслуг - превращение банка в "климатический банк" ЕС.
В Азербайджане Банк предоставлял финансирование по проектам развития частного сектора, энергетики и другим приоритетным сферам.