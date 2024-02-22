Азербайджан вошел в ТОП-10 по поставкам игристого вина в РФ

БАКУ/Trend/ — Азербайджан в 2023 году вошел в ТОП-10 поставщиков игристого вина в Россию, сообщил в четверг Trend со ссылкой на российские СМИ.

"Азербайджан в 2023 году экспортировал в РФ игристого вина на 900 тысяч долларов США, заняв девятое место среди крупных поставщиков", — пишут российские издания со ссылкой на статическую информацию.

В первой тройке по поставкам игристого вина — Латвия (на 167 миллионов долларов), Италия (90 миллионов долларов) и Литва (62 миллиона долларов).

Из стран СНГ Россия покупала шампанское и другие игристые напитки у Грузии и Армении.

Отметим, что Азербайджан в 2024 году прогнозирует производство свыше одного миллиона декалитров вина, в том числе игристого.

РФ находится в числе основных рынков реализации алкогольной продукции Азербайджана.

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