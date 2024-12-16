Количество трудовых договоров в частном секторе в Азербайджане удвоилось - министр

БАКУ/ Trend/ - Количество трудовых договоров в частном секторе удвоилось.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии вручения премии "Dayaq" ряду представителей бизнеса.

"Сегодня Азербайджан демонстрирует динамичное развитие. Наша страна активно развивается во всех направлениях и отраслях, укрепляя экономику, улучшая благосостояние населения, усиливая обороноспособность и, самое главное, восстанавливая с нуля освобожденные от оккупации территории. Здесь создается современная инфраструктура, отвечающая самым высоким требованиям, реализуются масштабные программы по возвращению населения. Именно этими процессами сегодня характеризуется Азербайджан. За прошедший период на рынке труда и занятости нашей страны произошли значительные изменения. Благодаря совместной работе с государственными структурами и представителями бизнеса всего лишь за шесть лет нам удалось увеличить число трудовых договоров на 50 процентов по всей стране. Около 609 тысяч новых граждан начали официально работать. За этот период фонд оплаты труда увеличился в три раза. Особенно хочу подчеркнуть, что более 80 процентов из этих 609 тысяч новых трудовых договоров, то есть около 500 тысяч, приходятся на долю частного сектора", - сказал он.

По его словам, частный сектор за этот период удвоил количество трудовых договоров, а фонд оплаты труда увеличился в три раза.

"Это яркое свидетельство того, как бизнес и предприниматели реагируют на реформы, проводимые в стране. Масштабные социальные и трудовые реформы, реализуемые по инициативе главы государства, получили однозначную поддержку со стороны наших предпринимателей. Кроме того, за этот период минимальная заработная плата в стране увеличилась примерно в три раза, средняя зарплата - почти в два раза, а медианная зарплата - в 1,2 раза", - добавил он.

Министр отметил, что это значительные показатели и большое достижение.