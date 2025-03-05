АНКАРА /Trend/ - Надеемся, что нашим следующим проектом станет линия электропередачи из Нахчывана в Турцию - Алпарслан Байрактар.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в ходе церемонии запуска газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

"Турция вместе с Азербайджаном играет важную роль как в мировых поставках нефти, так и в поставках природного газа в Европу. Даст Бог, благодаря сегодняшнему проекту потребности всего населения Нахчывана в природном газе будут удовлетворены через Ыгдыр. Мы надеемся, что эти нерушимые узы между нашими двумя странами, станут еще крепче с помощью энергетических связей. Мы надеемся, что нашим следующим проектом станет линия электропередачи из Нахчывана в Турцию. Надеюсь, мы сможем реализовать это вместе", - сказал он.