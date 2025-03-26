Уругвай наладил экспорт крупного рогатого скота в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Уругвай впервые экспортировал крупный рогатый скот в Азербайджан, сообщает в среду Trend со ссылкой на представительство Азербайджана в Уругвае.

Как сообщается, компания Gadoville организовала поставку 1 700 голов крупного рогатого скота пород Голштин и Абердин-Ангус в Турцию, а также 500 голов породы Ангус в Азербайджан.

Согласно данным таможенной службы Уругвая, с начала года страна экспортировала 42 977 голов крупного рогатого скота, что более чем вдвое превышает показатели аналогичного периода 2024 года (20 000 голов). Основными покупателями стали Турция (27 796) и Марокко (14 673).

Цена FOB каждого животного составила 1 100 долларов США. В Gadoville заявили о намерении продолжать сотрудничество.

Отметим, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Уругваем в 2024 году составил 85,3 миллиона доллара США.