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Шоппинг фестиваль Yelo Bank продолжается!

Экономика Материалы 18 апреля 2025 14:40 (UTC +04:00)
Шоппинг фестиваль Yelo Bank продолжается!
Фото: Yelo Bank

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Вниманию любителей покупок! Шопинг фестиваль Yelo Bank продолжается с большим энтузиазмом! До конца фестиваля с невероятными скидками на ваши любимые бренды осталось всего 10 дней!

До 27 апреля включительно вас ждут скидки до 50% в главных торговых центрах и известных магазинах нашего города, а также кэшбэк 5% по картам Yelo и беспроцентная рассрочка до 24 месяцев по карте рассрочки Yelo!

Ещё не стали владельцем карты Yelo? Закажите желаемую карту онлайн до окончания фестиваля и Банк доставит её по вашему адресу бесплатно. Ознакомьтесь с полным списком брендов, участвующих в фестивале: http://bit.ly/festivalyelo

Фестиваль проводится по совместной инициативе Ассоциации розничных импортеров одежды.

Наслаждайтесь фестивалем, пока он не закончился! Для получения более подробной информации вы можете позвонить в колл-центр 981. Закажите карту Yelo онлайн: http://bit.ly/yelokart

Вас интересуют карты рассрочки? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

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