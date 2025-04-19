Началась реализация проекта «Поддержка аграрного развития в Дашкесанском и Гейгельском районах» (ФОТО)

По инициативе ЗАО «AzerGold» и при поддержке Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства началась реализация проекта «Поддержка аграрного развития в Дашкесанском и Гейгельском районах».

Cостоялась презентация проекта с участием члена правления – заместителя председателя ЗАО «AzerGold» Хайяма Фарзалиева, председателя Агентства аграрных услуг Сардара Гаджиева, заместителя главы Исполнительной власти Дашкесанского района Вугара Мамедова, заместителя главы Исполнительной власти Гейгельского района Арзу Годжаева, а также представителей местных исполнительных органов власти, муниципалитетов и других общественных деятелей.

Было отмечено, что проект реализуется в Дашкесанском и Гейгельском районах, где действует ЗАО «AzerGold», с целью содействия повышению производительности в животноводческих и растениеводческих хозяйствах, а также поддержки организации деятельности в сельскохозяйственном секторе в соответствии с нормами и требованиями по охране окружающей среды. Для этого в рамках проекта в течение года на землях сельскохозяйственного назначения планируется провести 24 фитосанитарных мониторинга, 12 фумигационных мероприятий, мероприятия по защите растений в 150 точках, лабораторные исследования, экспертизу проб почвы и воды, агрохимические анализы. Также планируется провести 6 ветеринарных осмотров на животноводческих фермах, в том числе общеклинический осмотр 280 голов крупного рогатого скота, 285 голов мелкого рогатого скота и 123 пчелиных семей, провести анализы образцов крови, а также провести 7 дезинфекционных работ на животноводческих пунктах общей площадью 2026 кв.м.

В рамках проекта также планируется провести более 60 тренингов для фермеров, осуществляющих деятельность в сфере животноводства и растениеводства, информировать их о методах и правилах борьбы с вредными организмами в сфере растениеводства, фитосанитарном мониторинге, фумигационных мероприятиях, борьбе с особо опасными инфекционными заболеваниями, а также о проведении агрохимических анализов почв для предотвращения загрязнения окружающей среды, предоставить им необходимые консультации.

Это окажет поддержку дальнейшему развитию фермерства в селах и поселках, расположенных вблизи рудников, где действует ЗАО «AzerGold», и будет способствовать занятости и дальнейшему улучшению социально-экономического положения населения.