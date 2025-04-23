Вице-президент bp назвал объем добычи на месторождении «Шах Дениз» с 2006 года

БАКУ /Trend/ - С начала добычи на азербайджанском газовом месторождении «Шах Дениз» в 2006 году было произведено около 237 миллиардов стандартных кубометров газа.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в соцсети вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

«За тот же период проект «Шах Дениз» обеспечил добычу 49 миллионов тонн (около 394 миллионов баррелей) газового конденсата», - написал он.

По словам Асланбейли, bp и ее партнеры по консорциуму инвестировали около $30 миллиардов капитальных затрат в деятельность на месторождении «Шах Дениз», причем основная часть средств была направлена на реализацию проекта «Шах Дениз - 2».

«Кроме того, по состоянию на конец 2024 года, Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) получил свыше $7,7 миллиарда дохода от проекта”, - написал он.

Отметим, что доли участия в проекте «Шах Дениз» распределены следующим образом: bp (оператор – 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19,00%), SGC (16,02%), NICO (10,00%) и MVM (5,00%).