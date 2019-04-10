МЧС о сегодняшнем пожаре в общежитии в Баку

10 апреля 2019 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На третьем этаже находящегося на балансе минздрава трехэтажного здания недействующей больницы в Низаминском районе Баку, где проживали вынужденные переселенцы, сгорела домашняя утварь в коридоре на площади в 10 кв. метров, сообщает Trend со ссылкой на МЧС.

Во время пожара были спасены два человека, включая малолетнего ребенка, десять жильцов эвакуированы.

По информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС, в результате пожара пострадали два человека, одному из которых была оказана помощь на месте, второму - в больнице.

Остальная часть здания была защищена от огня. Пожар потушен.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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