В Баку арестованы фармацевты, обокравшие прежнее место работы (ФОТО)

18 апреля 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В одной из аптек по ул. Чеменземинли Наримановского района Баку произошла кража крупной денежной суммы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Объект был осмотрен оперативно-следственной группой Наримановского РУП. По «горячим следам» были задержаны виновные в совершении кражи жители Билясуварского района Али Исмайлов, Амиль Мамедли и житель Сиязаньского района Чингиз Ханкишиев.

В ходе расследования было установлено, что двое из членов группы - Исмайлов и Ханкишиев когда-то работали фармацевтами в этой аптеке, и знали, где находятся сейфы. Сменив место работы, они спланировали кражу. Для этого Исмайлов познакомил Ханкишиева с земляком Мамедли. В день кражи Мамедли проник через крышу в депо аптеки, а потом в помещение, где находились сейфы. Взломав их, он забрал деньги. Оставив в аптеке инструменты, которыми были взломаны сейфы, Мамедли скрылся с места происшествия. Затем он встретился с членами группы в квартире Ханкишиева, где они поделили деньги.

Момент проникновения Мамедли в аптеку был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

В ходе обыска квартиры, где проживали члены группы, была найдена и изъята часть украденных денег.

По факту в Наримановском РУП возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении членов группы избрана мера пресечения в виде ареста.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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