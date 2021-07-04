Минэкологии Азербайджана прокомментировало информацию о взрыве в Каспийском море

БАКУ /Trend/ - В связи со взрывом в Каспийском море проводится расследование со стороны Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и Республиканского центра сейсмологической службы.

Как передает Trend, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что согласно предварительной версии специалистов, причиной взрыва стало извержение вулкана.