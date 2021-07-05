Явление на Каспии имеет признаки извержения грязевого вулкана – Гурбан Етирмишли

БАКУ /Trend/ - Явление на Каспии имеет признаки извержения грязевого вулкана.

Об этом Trend сообщил директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли.

По его словам, подобные явления случались в Каспийском море и раньше: «Никаких аварий не было. Это признак извержения грязевого вулкана. Ведется расследование».