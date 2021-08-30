Генпрокуратура распространила информацию в связи с подрывом на мине жителя Дашкесана

БАКУ /Trend/ - Пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана распространила информацию в связи с подрывом на мине жителя Дашкесана.

Как сообщили в понедельник Trend в ведомстве, в некоторых СМИ распространилась информация о подрыве на мине на территории приграничного с Арменией азербайджанского села жителя Дашкесанского района.

"В связи с этим сообщаем, что в Дашкесанскую районную прокуратуру поступила информация о том, что 29 августа 2021 года Тагиев Шукюр Ашраф оглу, занимаясь сельскохозяйственными работами, подорвался на мине в местечке Текгая на территории приграничного с Кельбаджарским районом села Алаханчалы Дашкесанского района и получил ранения различной степени тяжести.

В настоящее время по факту проводится расследование", - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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