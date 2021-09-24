Тела ранее пропавших жителей Дашкесана обнаружены на заминированном участке в направлении Кельбаджара

БАКУ /Trend/ - Тела пропавших в июле жителей Дашкесана обнаружены на заминированном участке в направлении Кельбаджара.

Об этом в пятницу сообщил Trend старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов.

Согласно информации, в ходе поисковых работ, проводимых сотрудниками Дашкесанского РОП и Агентства Азербайджана по разминированию, тела пропавших 30 июля жителей села Алаханчаллы Дашкесанского района Исмета Байрамова (2010 года рождения) и Ульфата Рустамова (2000 года рождения) были обнаружены в состоянии, свидетельствующем о подрыве на мине, на заминированном участке на границе Гёйгёльского и Кельбаджарского районов.

Сообщается, что в связи с погодными условиями тела еще не эвакуированы с указанной территории.