В результате проливных дождей в Дашкесане повреждены линии коммуникаций, нанесен ущерб хозяйствам

БАКУ /Trend/ - Проливные дожди в Дашкесанском районе Азербайджана с вечера 10 июня вызвали кратковременные паводки на некоторых горных реках, повредили ряд коммуникационных линий, мосты, нанесен ущерб хозяйствам граждан, потоки воды унесли несколько автомобилей.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, в настоящее время соответствующие ведомства ведут работу по ликвидации последствий паводка.

В министерстве еще раз посоветовали населению держаться подальше от подверженных наводнениям и паводкам районов, а в случае такой угрозы немедленно подняться на ближайшую высоту и сообщить на горячую линию министерства 112.