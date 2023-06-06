Подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - 6 июня с 11:40 до 16:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечарского района обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района.

Об этом Trend сообщили во вторник в минобороны Азербайджана.

Кроме того, около 16:25 членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, были обстреляны позиции азербайджанской армии в Агдамском районе.

Адекватные ответные меры были приняты нашими подразделениями по всем упомянутым направлениям.

В то же время члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлениях Шушинского, Ходжавендского и Агдамского районов.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти работы были немедленно остановлены.