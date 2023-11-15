В Ясамальском районе Баку обнаружены боеприпасы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщает в среду Trend, в связи с поступившей информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена группа быстрого реагирования Спасательной службы особого риска МЧС.

После того, как совместно с сотрудниками правоохранительных органов были приняты на месте соответствующие меры безопасности, в ходе осмотра места происшествия обнаружены боеприпасы: ручные гранаты РГ-42, РГН-Д, Ф-1 и РГН, запал УЗРГМ, механический запал УДЗ и учебная ручная граната РГД-5.

Боеприпасы были вывезены с территории для нейтрализации специалистами группы быстрого реагирования Спасательной службы особого риска МЧС.

Во время дальнейшего обыска на месте происшествия и в непосредственной близости от нее, не было обнаружено никаких других опасных или подозрительных предметов.

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