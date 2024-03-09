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Ранен военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана

Происшествия Материалы 9 марта 2024 10:59 (UTC +04:00)
Ранен военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 8 марта в 20:30 военнослужащий пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Насибли Эльвин Бахтияр оглу был ранен в результате нарушения правил обращения с оружием.

Как сообщили в субботу Trend в ГПС, военнослужащий был незамедлительно доставлен в больницу для проведения неотложных мер по спасению жизни, где его прооперировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится совместное расследование с сотрудниками Военной прокуратуры.

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