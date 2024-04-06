В Агдаме произошел взрыв детонатора, ранен сотрудник ANAMA

БАКУ /Trend/ - В Агдаме произошел инцидент - взорвался детонатор.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), взрыв детонатора произошел 6 апреля 2024 года на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района.

В результате срабатывания детонатора небольшого размера с алюминиевым корпусом сотрудник агентства Пириев Анар Муршуд оглу (2000 года рождения) получил легкие травмы рук и ног.

Пострадавший был доставлен в районную больницу для обследования. Опасности для его жизни нет.

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