Италия как председатель ОБСЕ постарается внести вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта - замминистра (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В следующем году Италия в рамках председательства в ОБСЕ постарается внести вклад в урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Бенедитто Делла Ведова сказал, выступая на панельном заседании в рамках конференции «25-летнее сотрудничество Азербайджана и Италии: путь, ведущий к стратегическому партнерству», говорится в сообщении посольства Азербайджана в Италии, распространенном в четверг.

Бенедитто Делла Ведова рассказал о связях высокого уровня, сформировавшихся во всех сферах между двумя странами, стратегическом партнерстве сторон, усилиях, прилагаемых итальянским правительством для дальнейшего углубления этих связей, стратегическом значении для Италии TAP, шагах, предпринимаемых правительством для его реализации по запланированному графику, всесторонней поддержке Италией дальнейшего углубления сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Выступая на мероприятии, председатель Постоянной комиссии по политике ЕС в Сенате Италии Ванино Кити коснулся связей между Азербайджаном и Евросоюзом и вклада, который Италия может внести в их расширение, напомнил о своем прошлогоднем визите в Азербайджан совместно с членами руководимой им комиссии, рассказал о встречах, проведенных в ходе этого визита, положительных впечатлениях об Азербайджане.

Выступивший на конференции глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал о трудностях, с которыми столкнулась страна в первые годы независимости, агрессии Армении против Азербайджана, процессе в связи с урегулированием конфликта, растущем авторитете Азербайджана на международной арене, независимой внешней политике, проводимой Азербайджаном как на двусторонней, так и многосторонней основе, успехах, достигнутых страной в политической, экономической, социальной и других сферах. Гаджиев подчеркнул, что интенсивно продолжаются переговоры по проекту Соглашения о стратегическом партнерстве с ЕС. Он также добавил, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе.

Вице-президент Сената Италии Линда Ланчилотта выразила в ходе выступления на мероприятии удовлетворение стратегическим партнерством между двумя странами, рассказала о динамике развития в политической, экономической и культурной сферах, возможностях дальнейшего расширения сотрудничества, а также вкладе, вносимом межпарламентскими связями в азербайджано-итальянские отношения.

Председатель Межпарламентской ассоциации друзей Азербайджана в парламенте Италии Серджио Дивина, в свою очередь, также коснулся вклада, вносимого межпарламентским сотрудничеством, в частности руководимой им ассоциацией, в достижение нынешнего высокого уровня отношений между двумя странами, геостратегического значения Азербайджана, успехов, достигнутых Азербайджаном в различных сферах, в том числе важных для Италии.

Зампредседателя рабочей группы по азербайджано-итальянским межпарламентским связям в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, депутат Азер Керимли рассказал об истории азербайджано-итальянских отношений, сотрудничестве между двумя странами в различных сферах, взаимных визитах, вкладе, вносимом Фондом Гейдара Алиева в развитие связей, важности межпарламентского сотрудничества, успехах, достигнутых Азербайджаном в период независимости, а также о военной агрессии Армении против Азербайджана.

Посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, подключившийся из Баку к участию в конференции посредством видеосвязи, подчеркнул значимость стратегического партнерства между двумя странами, важность Азербайджана для Италии, рассказал о возможностях, существующих для дальнейшего углубления связей.

В свою очередь, посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде, выступая на мероприятии, рассказал о пути, который привел стороны к достижению уровня стратегического партнерства, осуществленных визитах высокого уровня, совместном заявлении о стратегическом партнерстве, принятом в ходе официального визита Президента Ильхама Алиева в Италию в 2014 году, важном обмене опытом в культурной, научной, образовательной сферах, в частности о вкладе Фонда Гейдара Алиева, а также о Трансадриатическом трубопроводе (TAP), ожиданиях Азербайджана в связи с вкладом в урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который в следующем году может внести председательство Италии в ОБСЕ.

В конференции участвовали члены правительства и парламента Италии, представители научно-академических кругов, дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, СМИ.

Мероприятие прошло во Дворце "Palazzo Giustiniani" итальянского Сената при совместной организации посольства Азербайджана в Италии и Межпарламентской ассоциации друзей Азербайджана в парламенте Италии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)