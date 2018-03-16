Руководство минобороны Азербайджана посетило новую вертолетную воинскую часть (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в новой вертолетной воинской части, которая базируется в прифронтовой зоне.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном в пятницу.

Встретившись с летным и техническим составом, министр обороны проверил уровень боеготовности, потенциал и возможности эффективного применения армейской авиации.

Генерал-полковник Гасанов дал соответствующее поручение командованию Военно-воздушных сил в связи с проведением учебно-тренировочной подготовки военных пилотов в соответствии с планом летной практики.

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