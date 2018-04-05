Турция всегда будет рядом с Азербайджаном - МИД

5 апреля 2018 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция всегда, когда это необходимо, будет рядом с Азербайджаном.

Об этом в четверг сказал журналистам в Баку министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Азербайджан широко доносит до международной общественности правду о нагорно-карабахской проблеме.

«Мы во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом также везде распространяем эту правду», - отметил глава МИД Турции.

Чавушоглу сказал, что хотя есть документы о решении нагорно-карабахской проблемы, ничего не делается для их выполнения.

«Армения все еще продолжает оккупацию 20 процентов азербайджанских земель. Этот конфликт должен быть решен в скором времени мирным путем», - добавил глава МИД.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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