Молодая азербайджанка загнала в тупик проармянского Познера (ВИДЕО)

27 октября 2019 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Молодая азербайджанка из Нагорного Карабаха Арзу Мамедова загнала в тупик российского журналиста и телеведущего Владимира Познера, известного своей проармянской позицией, сообщает в воскресенье Trend.

Так, в одном из выступлений Познера в Калифорнии Мамедова, представившись и отметив, что она родом из Карабаха, подчеркнула, что в Азербайджане проживают в согласии многие народы и нет дискриминации, в том числе в отношении евреев.

Молодая азербайджанка отметила, что журналист такого уровня, как Владимир Познер, должен быть беспристрастным. "Нагорный Карабах – территория, официально оккупированная Арменией. Имеется ряд резолюций ООН, требующих безоговорочного освобождения оккупированных азербайджанских земель. Ни одна страна в мире, в том числе и Армения, не признает Нагорный Карабах независимым", - сказала Мамедова, подчеркнув, что азербайджанцы и армяне жили в Нагорном Карабахе многие годы, и до сих пор в центре Баку находится армянская церковь.

"Поддерживая Армению, вы рукоплещете убийцам женщин и детей, тем самым вы дискриминируете тысячи азербайджанцев, вынужденных переселенцев, включая меня и мою семью", - сказала она, после чего спросила, где проходит линия между свободой слова и ненавистническими высказываниями.

Не найдя что сказать, Владимир Познер умудрился заявить, что Нагорный Карабах –официально признанная территория Армении, на что Мамедова, перебив его, отметила, что это официально признанная территория Азербайджана.

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